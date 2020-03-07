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В ВОЗ рассказали о различиях гриппа и коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Болезнь, вызванная коронавирусом, имеет как схожие черты с обычным сезонным гриппом, так и ряд существенных отличий. О том, как различить эти болезни, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Болезни похожи проявлениями: обе вызывают заболевание органов дыхания, которое может приобретать разную интенсивность — от отсутствия симптомов до тяжелых форм, приводящих к летальному исходу. Также одинаковы пути передачи — при контакте воздушно-капельным путем и через предметы. То есть, для защиты от обеих важно заботиться о гигиене, передает ТАСС.

Главное отличие в скорости распространения. У гриппа в среднем более короткий инкубационный период и интервал между последующими заражениями — около трех дней. При заболевании коронавирусом этот интервал составляет пять-шесть дней.

Среднее число людей, заражающихся от одного больного, у коронавируса составляет от 2 до 2,5. Оно меньше, чем у вируса гриппа.

Вирус гриппа распространяется в том числе через заболевших детей. Коронавирусом несовершеннолетние болеют реже, чем люди других возрастов, и в Китае чаще дети заражаются от взрослых, чем наоборот.

Симптомы заболеваний похожи, но процент тяжелых случаев при коронавирусе выше — в 15% болезнь протекает тяжело, в 5% очень тяжело, смертность достигает 3-4%.

коронавирус

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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