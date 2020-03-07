У прилетевшей из Швейцарии жительницы Подмосковья предварительно подтвердили коронавирус

Предварительный результат анализа на коронавирус жительницы Подмосковья, недавно вернувшейся из Цюриха, оказался положительным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава в субботу, 7 марта.

Женщина прилетела в Россию 25 февраля. Никаких симптомов у нее не было, но она всё же решила сдать анализы на наличие инфекции, рассказали в ведомстве ТАСС.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что коронавирус заподозрили у троих вернувшихся из Швейцарии россиян — супружеской пары и ребенка, их отправили в инфекционную больницу.

Ранее 7 марта оперативный штаб сообщил о четырех новых случаях инфицирования коронавирусом в России. Трое из них находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели были в Италии.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан КНР, 11 — у граждан страны, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан РФ, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.