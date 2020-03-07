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В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России зарегистрированы 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сказано в сообщении Оперативного штаба РФ по борьбе с распространением заболевания, поступившего «Известиям» в субботу, 7 марта.

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Отмечается, что все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Трое из них находятся в Липецке, при этом у двух инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов, еще один — в Санкт-Петербурге. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Также определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в России. Сейчас они находятся под медицинским наблюдениям, проводится их лабораторное обследование. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

Ранее в субботу из московской больницы был выписан первый заболевший коронавирусной инфекцией.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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