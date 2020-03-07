Прямой эфир
Сюжет:

В Белоруссии вылечили первого пациента с COVID-19

0
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии вылечили студента из Ирана, который стал первым пациентом с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны в субботу, 7 марта.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

Отмечается, что сегодняшний день мужчина чувствует себя удовлетворительно.

«С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Напоминаем — именно он, был первым пациентом в Республике Беларусь, у которого было диагностировано это заболевание», — сказано в сообщении.

Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Отмечается, что медицинское наблюдение также было установлено за его одногруппниками и педагогами. Все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено.

«Они смогут приступить к занятиям и работе по истечении 14-дневных карантинных мероприятий. Все контакты «первого уровня» также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина», — отметили в минздраве.

Указывается, что на данный момент в стране шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

«Признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечении 14-дневного карантина и двух отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны», — заключили в ведомстве.

Ранее в субботу в России из московской больницы был выписан первый заболевший коронавирусной инфекцией.

коронавирус

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У прилетевших из Швейцарии россиян заподозрили коронавирус
Власти Петербурга рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом женщины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020