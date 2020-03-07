Власти Петербурга рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом женщины

Вернувшаяся из Италии жительница Санкт-Петербурга, у которой зафиксировали наличие коронавирусной инфекции, находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в субботу, 7 марта, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции 2019-nСoV. Женщина, вернувшаяся из Итальянской республики 1 марта, обратилась за медицинской помощью 4 марта 2020 года с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина», — отметили в комитете.

Болезнь женщины протекает в легкой форме, отметили власти города.

Контактировавшие с инфицированной уже определены, на данный момент ведутся работы по их помещению под наблюдение медиков.

«Проводится весь комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что в России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Трое из них находятся в Липецке, при этом у двух инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов, еще один — в Санкт-Петербурге. Отмечается, что все заболевшие посещали Италию в последние две недели.

Ранее в субботу из московской больницы был выписан первый заболевший коронавирусной инфекцией.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.