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Коронавирус подтвердился еще у 33 пассажиров теплохода в Египте

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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB
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Еще у 33 пассажиров туристического теплохода в Луксоре (Египет) подтвердился коронавирус. Таким образом, число инфицированных достигло 45, передает «РИА Новости» в субботу, 7 марта.

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Минздрав Египта сообщил о 12 инициированных на борту речного теплохода, следующего из Асуана в Луксор, 6 марта. Официальный представитель ведомства Халеда Мугахеда заявил изданию, что на борту судна была туристка из Тайваня американского происхождения. После ее возвращения домой у нее было подтверждено наличие заболевания. Всех, кто контактировал с ней, изолировали.

Ранее в стране было официально зарегистрировано три случая коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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