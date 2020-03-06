Египет сообщил о 12 зараженных коронавирусом на теплоходе

12 случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены в Египте. Все заболевшие находились на речном теплоходе, совершавшим круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Об этом сообщает издание «Аль-Ахрам» со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Официальный представитель ведомства Халеда Мугахеда сообщил изданию, что на борту судна была туристка из Тайваня американского происхождения. После ее возвращения домой у нее был подтверждено наличие заболевания. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали данные египетским властям для скорейшего пресечения распространения инфекции в стране.

Все вступавшие в контакт с инфицированной пассажиркой были помещены под двухнедельный карантин. Положительный результат на коронавирус показали тесты 12 человек — египтян, работавших на судне.

В настоящий момент все зараженные находятся на карантине в больнице, специально предназначенной для изоляции инфицированных.

Ранее, по данным издания, в стране было зафиксировано три случая заражения новым типом коронавируса. Среди заболевших два иностранца и один гражданин Египта, возвратившийся на родину из Сербии транзитом через Францию.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах. На 6 марта инфицированными считаются более 97 тыс. человек по всему миру.

В ВОЗ заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.