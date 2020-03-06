Матвиенко рассказала о своем способе профилактики коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что для предотвращения коронавируса строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом она заявила журналистам во время официального визита в Белоруссию в пятницу, 6 марта.

«Как я уберегаюсь? Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», — приводит ее слова ТАСС.

По мнению спикера Совфеда, если строго придерживаться предписаний медиков и Роспотребнадзора, то «никому ничего не угрожает».

Кроме того, Матвиенко отметила, что нельзя «избыточно нагнетать ситуацию» с коронавирусом и распространять разные слухи. 2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, в которой говорилось о 20 тыс. заразившихся в Москве.

Власти Москвы 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения вируса. Ранее российские МИД и Роспотребнадзор посоветовали соотечественникам не ездить в страны, в которых самая высокая заболеваемость коронавирусом, среди которых Иран, Китай и Италия. Также регулятор поручил делать анализ на COVID-19 больным пневмонией.

По состоянию на 6 марта в России зарегистрировали семь зараженных коронавирусом: один итальянец, четыре россиянина и двое китайцев. Граждане Китая уже выздоровели и их выписали из больниц.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.