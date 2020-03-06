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Матвиенко указала на опасность нагнетания ситуации с коронавирусом

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что нагнетание слухов о распространении коронавируса SARS-CoV-2 может быть опаснее самого заболевания. Такое мнение спикер Совфеда высказала журналистам в пятницу, 6 марта, во время официального визита в Белоруссию.

«Идет какое-то избыточное нагнетание ситуации, распространяются разные слухи, нагнетается обстановка, вот этого делать нельзя. Слухи вообще вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса все-таки вылечивают», цитирует ее ТАСС.

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2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и призывает как можно шире растиражировать эту информацию. Тема быстро разлетелась в соцсетях и мессенджерах.

В некоторых регионах страны некие информаторы утверждали, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что провокационные вбросы в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 в России происходят из-за границы. Цель распространения фейковой информации — посеять панику среди населения.

В этот же день несколько человек были задержаны по подозрению в распространении фейков про коронавирус SARS-CoV-2 в Москве.

По состоянию на 6 марта в России зафиксировали семь случаев коронавируса: один у итальянца, четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более на территории 79 стран. По данным ВОЗ на 6 марта, жертвами заболевания в мире стали более 3 тыс. человек, инфицированными считаются более 97 тыс.

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