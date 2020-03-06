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МИД призвал россиян учитывать рекомендации в связи с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Sadak Souici
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Министерство иностранных дел России призывает российских граждан учитывать при планировании зарубежных поездок ранее озвученные рекомендации в связи со вспышкой нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на брифинге в пятницу, 6 марта, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«При планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, а также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств, включая МИД России, а также Ростуризма, Роспотребнадзора и так далее», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Представитель МИДа отметила, что российские загранучреждения продолжают работу по выявлению возможных новых случаев инфицирования россиян, а также проводят встречи с представителями местных властей по данному вопросу.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. По последним данным, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

Стремительнее всего заболевание распространяется в Иране, Китае, Италии и Южной Корее. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Роспотребнадзор дал советы на случай подозрений на коронавирус.

По состоянию на 5 марта, в России зафиксировали семь случаев коронавируса: один у итальянца, четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

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