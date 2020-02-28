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Роспотребнадзор дал советы на случай подозрений на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При подозрении на коронавирус следует изолировать больного и вызвать терапевта первичного звена или позвонить в скорую помощь. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Отмечается, что при невозможности выделить больному отдельную комнату следует соблюдать расстояние не менее 1 м. Анализ на коронавирус врач при необходимости возьмет сам и направит его в организации Роспотребнадзора.

27 февраля стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с 1 по 31 марта приостановит все регулярные рейсы в Южную Корею из-за распространения коронавируса.

Ранее в пятницу сообщалось, что число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

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