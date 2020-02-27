Захарова назвала одну из причин обострения ситуации в Сирии

Одной из причин ухудшения обстановки в Сирии стало невыполнение меморандума России и Турции 2018 года. Об этом в четверг, 27 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«На территории этого государства (Сирии. —Ред.) внимание остается прикованным к Идлибу. Он превратился в бастион террористического альянса «Хайят Тахрир аш Шам» (организация запрещена на территории РФ. — Ред.). Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, Захарова отметила, что российско-турецкие консультации по Идлибу, стартовавшие накануне, будут продолжены в четверг в Анкаре.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.