Эрдоган заявил о развивающихся в пользу Турции событиях в Идлибе

События в сирийском регионе Идлиб развиваются в пользу Турции. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас события в Идлибе развиваются в нашу пользу. У нас трое погибших, но у (сирийского — Ред.) режима потери большие. Борьба наша там продолжается. Переговоры с РФ продолжаются», — цитирует его Bloomberg.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Турция продолжит борьбу с терроризмом в этом регионе, и подчеркнул, что Анкара желает превратить Идлиб в «землю мира».

21 февраля Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.