Турция и РФ не смогли достичь согласия по идлибскому кризису

Турцию не устраивают призыв к прекращению огня со стороны России и предложенная ею карта зоны деэскалации, заявил в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Об этом сообщает канал TRT.

Он подчеркнул, что Анкара намерена придерживаться условий, оговоренных сочинским соглашением. «Силы режима должны отойти на позиции, определенные в этом соглашении. Срок, данный нами режиму, истекает. После этого наши военные сделают всё, что нужно», — сказал Челик.

Чиновник отметил, что в данный момент ведутся переговоры по согласованию встречи лидеров России и Турции для обсуждения ситуации в Идлибе. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предлагал примерную дату встречи в Стамбуле, с российской стороны согласия не последовало. «Раньше мы с Россией решали всё легко, но сейчас дошли до точки, на которой застряли. Надо это преодолеть», — прокомментировал Челик.

Накануне, 26 февраля, в Анкаре состоялся раунд переговоров между российской и турецкой межведомственными делегациями по поводу идлибского кризиса. Между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где значительно обострилась обстановка. Президент Турции заявил, что его войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5, которые оказались в окружении в результате последнего сирийского наступления. Российская сторона при разграничении зон предлагает учитывать реальное положение дел в зоне боевых действий, где происходят атаки террористов.

Турецкий лидер призывал президента России Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб. В случае отказа со стороны Сирии Эрдоган пригрозил применить военную силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

12 февраля президент Турции обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и Российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Несмотря на соглашение, ситуация в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале 2020 года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки.