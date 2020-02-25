Эрдоган заявил о намерении встретиться с Путиным в худшем случае 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться cо своим российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает NTV.

«В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу», — сказал турецкий лидер.

21 февраля Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Он также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием Путина.

19 февраля Эрдоган заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаке на мирное население в Сирии. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.