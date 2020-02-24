Прямой эфир

Генсек ООН и глава МИД РФ обсудят ситуацию в Идлибе

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие часы. Стороны обсудят ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил в понедельник, 24 февраля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Идлибские соколы: к чему ведет новое обострение конфликта в Сирии
Удары российских ВКС не допустили боевиков в один из стратегически важных городов республики

По его словам, Лавров и Гутерриш встретятся в Женеве на полях сессии Совета ООН по правам человека. «Встреча пройдет в ближайшие часы», — уточнил он, пишет ТАСС.

Дюжаррик напомнил о позиции Гутерриша, призвавшего ранее к прекращению столкновений в Сирийской Арабской Республике.

Ранее в понедельник Лавров заявил, что в нанесении ударов по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов не было ничего неожиданного. Как добавил российский министр, в соответствии с договоренностями между Россией и Турцией оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов и отвести тяжелые вооружения от периметра.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

В МИД России отвергли все обвинения. В Кремле заявили, что Москва продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источник назвал фейком сообщения об остановке ВКС России наступательной операции Турции
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020