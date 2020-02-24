Генсек ООН и глава МИД РФ обсудят ситуацию в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие часы. Стороны обсудят ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил в понедельник, 24 февраля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Лавров и Гутерриш встретятся в Женеве на полях сессии Совета ООН по правам человека. «Встреча пройдет в ближайшие часы», — уточнил он, пишет ТАСС.

Дюжаррик напомнил о позиции Гутерриша, призвавшего ранее к прекращению столкновений в Сирийской Арабской Республике.

Ранее в понедельник Лавров заявил, что в нанесении ударов по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов не было ничего неожиданного. Как добавил российский министр, в соответствии с договоренностями между Россией и Турцией оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов и отвести тяжелые вооружения от периметра.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

В МИД России отвергли все обвинения. В Кремле заявили, что Москва продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.