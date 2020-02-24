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Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в нанесении ударов по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов не было ничего неожиданного. Об этом 24 февраля пишет «РИА Новости».

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«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — объяснил Лавров, выразив уверенность в том, что турецкие военные, работающие на земле, «всё прекрасно видят и понимают».

Он напомнил, что в соответствии с договоренностями между Россией и Турцией оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов и отвести тяжелые вооружения от периметра.

Глава МИДа заверил, что Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые «в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН».

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — добавил Лавров.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких вооруженных сил погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. Воздушно-космические силы России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

В МИД России отвергли все обвинения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

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