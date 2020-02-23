Источник назвал фейком сообщения об остановке ВКС России наступательной операции Турции

Военный источник опроверг появившиеся сообщения, что самолеты ВКС России остановили наступательную операцию военной колонны Турции возле города Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили «Известиям» в воскресенье, 23 февраля.

«Это фейк», — подчеркнул источник «Известий».

Ранее 23 февраля появилась информация, что российские самолеты остановили наступление Турции на населенный пункт Аль-Бара в провинции Идлиб.

В результате, как утверждалось, турецкие военные были вынуждены изменить маршрут следования и покинуть этот район для собственной безопасности.

Ранее, 22 февраля, военнослужащий Турции погиб при бомбардировке провинции Идлиб в Сирии. Атаку проводили военнослужащие сил Сирийской арабской армии.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких вооруженных сил погибли более 50 военнослужащих сирийской армии.

В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. Воздушно-космические силы России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

В МИД России отвергли все обвинения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.