Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Турция еще не выполнила условия сочинских договоренностей, вступивших в силу более года назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 февраля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сочинские договоренности, подписанные осенью 2018 года двумя президентами, предполагали, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее.

Пресс-секретарь президента рассказал, что боевики в Идлибе прекрасно оснащены оружием и непрерывно снабжаются амуницией, боеприпасами и военной техникой. «Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И всё это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», — отметил Песков.

16 февраля президент Ирана Хасан Роухани призвал Турцию соблюдать обязательства, которые были согласованы с Россией 22 октября 2019 года в Сочи.Иранский президент выразил надежду, что переговоры в Астане по поводу эскалации конфликта в регионе будут продолжены. Он также добавил, что ожидает новых трехсторонних саммитов с Россией и Турцией по Сирии.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Несмотря на соглашение, ситуация в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале 2020 года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки.

3 февраля восемь граждан Турции погибли при обстреле турецких сил в указанной провинции. В тот же день Анкара ответила ликвидацией 76 сирийских военных. 11 февраля Турция заявила о гибели пяти своих военнослужащих в Сирии, после чего турецкая армия нейтрализовала 55 сирийских военных в Идлибе.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.