Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

Двое военнослужащих вооруженных сил Турции погибли в среду, 26 февраля, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии. Об этом в четверг сообщило министерство национальной обороны Турции.

Как сообщает ТАСС, еще двое военнослужащих получили ранения.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу.

12 февраля Эрдоган обвинил сирийские войска и российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.