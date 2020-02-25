Армия Сирии сбила в Идлибе турецкий беспилотник

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в провинции Идлиб. Беспилотник был запущен турецкими силами, находящимися на территории региона, сообщило агентство SANA во вторник, 25 февраля.

Как следует из сообщения, подразделение армии Сирии сбило беспилотник в районе селения Дадих на юго-востоке страны.

Других подробностей пока не сообщается.

Минобороны Турции инцидент пока не комментировало, пишет «Федеральное агентство новостей».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нанесении ударов по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов не было ничего неожиданного. По его словам, Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые «в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН».

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась. Президент Турции, войска которой находятся на сирийской территории, обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

В МИД России отвергли все обвинения. Российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны, отметили в Москве.