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Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

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Фото: Global Look Press//dpa/Anas Alkharboutli
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Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Его слова в среду, 26 февраля, передает канал NTV.

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«Силы сирийского режима должны отступить от наших наблюдательных пунктов. Срок, который мы дали тем, кто их сейчас окружает, подходит к концу», — подчеркнул Эрдоган. Он обещал, что к концу февраля турецкие войска оттеснят силы президента Сирии Башара Асада за посты, принадлежащие Турции по условиям Сочинского меморандума.

Самой большой проблемой на данный момент Эрдоган назвал невозможность использования воздушного пространства. «Мы собираемся в скором времени решить этот вопрос», — рассказал турецкий лидер.

16 февраля президент Ирана Хасан Роухани призвал Турцию соблюдать обязательства, которые были согласованы с Россией 22 октября 2019 года в Сочи. Иранский президент выразил надежду, что переговоры в Астане по поводу эскалации конфликта в регионе будут продолжены. Он также добавил, что ожидает новых трехсторонних саммитов с Россией и Турцией по Сирии.

12 февраля президент Турции обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и Российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Несмотря на соглашение, ситуация в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале 2020 года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки.

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