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Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, об этом в среду, 26 февраля, сообщает посольство России в Турции.

«Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Турции по случаю его дня рождения», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Эрдогану исполняется 66 лет.

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Днем ранее глава турецкого государства заявил, что намерен встретиться с российским коллегой «в худшем случае» 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

21 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского государства выразил серьезную обеспокоенность из-за агрессивных действий экстремистских группировок в Идлибе. Эрдоган в свою очередь подчеркнул необходимость сдерживания сил президента Сирии Башара Асада в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаке на мирное население в Сирии. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

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