Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено. В администрации президента Турции также пока не подтвердили планы главы государства посетить юбилейные торжества в Москве. До этого ещё ни один турецкий президент не посещал Москву для участия в параде на Красной площади.

В следующем году весь мир будет с размахом отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Среди приглашённых в Россию гостей — лидеры стран ОДКБ, большинства государств европейского континента, президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. На начало декабря намерение посетить РФ 9 мая 2020 года подтвердили главы 17 стран, включая лидеров Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Чехии и других.

— Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения, — заявили в пресс-службе посольства в ответ на запрос «Известий».

В турецком диппредставительстве в Москве и администрации турецкого лидера не смогли предоставить оперативный ответ на запрос «Известий» по поводу приглашения и намерения Реджепа Тайипа Эрдогана посетить День Победы в России.

И хотя глава Турции чаще других зарубежных лидеров встречается с президентом России — в 2018 году Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели семь встреч, в 2019 году — четыре — он ещё ни разу не посещал Москву для празднования 9 мая. Его предшественник Абдуллах Гюль на торжествах в честь завершения Великой Отечественной войны также не появлялся.

Более того, как пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас, с 1965 года — тогда юбилей Победы в СССР впервые отметили парадом на Красной площади — вообще ни один руководитель Турции не посещал Москву для участия в майских торжествах.

— Анкара не отмечает День Победы в принципе, поскольку наша страна формально не участвовала во Второй мировой войне (с 1939 по 1945 год Турция сохраняла нейтралитет, присоединившись к антигитлеровской коалиции только на завершающем этапе войны. — «Известия»), — признал эксперт. — Но в 2020 году высока вероятность, что Эрдоган приедет на 9 мая в Москву. Это станет символическим жестом и поворотным моментом для российско-турецких отношений.

Примечательно, что со словосочетанием «День победы» турки связывают совсем другую дату — 30 августа, день освобождения Турции от иностранных захватчиков в 1922 году.

В 2015 году на аналогичное приглашение по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне турецкий президент ответил отказом, вместо него на торжествах присутствовал посол республики Умит Ярдым.

Ранее в том же году Эрдоган резко отреагировал на слова Владимира Путина о геноциде армян — в апреле 2015 года российский лидер посетил Ереван, где проводились памятные мероприятия, посвящённые столетию трагических событий 1915 года.

Тогда Парад Победы в России проигнорировали практически все западные лидеры, включая руководителей стран-союзниц — США, Великобритании и Франции. Такая позиция объяснялась тем, что Запад не мог смириться с воссоединением Крыма и РФ годом ранее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву на день позже, 10 мая, чтобы возложить цветы у могилы Неизвестного солдата.

В 2017 году Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи накануне торжественного парада — 3 мая, однако на сами мероприятия в Москве так и не приехал.

Последняя встреча российского и турецкого лидеров прошла 22 октября этого года, переговоры продлились свыше шести часов.

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча Путина и Эрдогана запланирована на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле — глава Турции анонсировал в этот день запуск «Турецкого потока».