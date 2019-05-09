Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех

Во время трансляции парада Победы на Красной площади одни с интересом рассматривают и пересчитывают технику, а другие ловят кадры с трибуны — кто там сидит рядом с президентом? Список почетных иностранных гостей зависит не только от масштабов празднования, но и политической конъюнктуры . Как он менялся последние 10 лет в полном соответствии с политической конъюнктурой — в материале «Известий».

Приятные традиции и не очень

Москва впервые пригласила глав государств на парад почти 25 лет назад — на 50-летие Победы. Иностранные делегации и в советские годы становились почетными гостями, но как таковой традиции звать гостей не было. В 1995-м приехали как члены антигитлеровской коалиции — премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, президент Франции Франсуа Миттеран и американский лидер США Билл Клинтон, так и руководство Германии в лице канцлера ФРГ Гельмута Коля, что стало историческим событием.

гости Президент РФ Борис Ельцин (слева), президент США Билл Клинтон (в центре) и его супруга Хиллари Клинтон (справа) на трибуне во время торжественного парада, посвященного Дню Победы, на Поклонной горе. 9 мая 1995 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Кроме того, в юбилейных торжествах участвовали председатель КНР Цзян Цзэминь, президенты Украины и Грузии Леонид Кучма и Эдуард Шеварднадзе — всего лидеры 56 государств. Тогда визит украинских и грузинских властей выглядел привычно, а сейчас совершенно не представляется возможным.

Автор цитаты Впервые юбилей Победы в Великой Отечественной войне в СССР отметили в 1965 году. На торжества приехали делегации из 12 государств, исключительно социалистических, конечно, — Болгарии, Кубы, Вьетнама и других. Кроме того, в Москву позвали лидеров коммунистических и народно-освободительных партий и движений со всего мира. Спустя 10 лет случилось историческое событие — на празднование прибыли личные представители глав государств — участников антигитлеровской коалиции. А в 1990 году в день 45-летия Победы председатель Верховного Совета СССР встретился с главами обществ германо-советской дружбы из ГДР, ФРГ и Западного Берлина.

Несмотря на масштабы праздника, от приглашений отказались лидеры Литвы и Эстонии. И это стало традицией — нежелание оставить позади советское прошлое постоянно становилось для лидеров стран Прибалтики веской причиной, чтобы не ехать в Москву 9 мая. Тем же отказ от участия в торжествах объясняли власти Молдавии. На фоне украинского кризиса власти Прибалтики продолжали заданную линию и напоминали о советской оккупации, а вот Кишинев ухватился за новое объяснение немилости.

парады Президент РФ Владимир Путин и главы государств, прибывшие в Москву на празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2005 года Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Отказ от приглашения в разные годы становился разменной монетой на фоне международных конфликтов. Так, аккурат за три дня перед празднованием 60-летия Победы свой визит отменил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. Уже больше 10 лет руководство Грузии вообще не приглашают — с 2008 года дипломатические отношения между странами так и не были налажены. Массовый характер отказы по политическим причинам приобрели спустя несколько лет.

На разок передумали

Парад на Красной площади 2008 года запомнился не столько списком почетных гостей, сколько военной техникой — до этого парады проводились без нее. Российские СМИ в основном восхищались техникой, а вот иностранные задавались вопросом: Москва решила побряцать оружием? В Кремле все подобные инсинуации отвергали.

Два года спустя, в 2010-м, по правую руку от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева оказались председатель КНР Ху Цзиньтао и канцлер ФРГ Ангела Меркель. И это был первый раз, когда присутствие германского руководства перестало вызывать так много эмоций. За пять лет до этого своеобразная точка была поставлена после того, как на парад вместе с бундесканцлером Герхардом Шредером приехала группа ветеранов вермахта. Президент России Владимир Путин, как писали иностранные СМИ, будто ощущая неловкость ситуации, лично поприветствовал старых немецких солдат.

парады Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на военном параде в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На 65-летие Победы сюрприз преподнесли лидеры прибалтийских стран , до этого железно дававшие отказ. Приглашение приняли президенты Латвии и Эстонии Валдис Затлерс и Тоомас Ильвес. Затлерс такое решение объяснил желанием улучшить отношения между странами и сплотить население Латвии.

Автор цитаты «Я буду участвовать 9 мая в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, чтобы помянуть вместе с другими европейскими странами всех жертв этой войны», — заявил, в свою очередь, Тоомас Ильвес.

За день до парада Победы он почтил память погибших эстонских солдат, в том числе входивших в дивизию СС, и обозначил отношение к празднику: «Для Эстонии начало мая 1945 года не означало обретение свободы и мира».

парады Президент России Дмитрий Медведев встретил в Кремле президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса (слева направо), который прибыл для участия в мероприятиях по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

На параде 9 мая 2010-го и без лидеров стран Прибалтики было многолюдно: приехали главы нескольких десятков стран, включая Болгарию, Вьетнам, Грецию, Израиль и Чехию. После этого праздник 2011 года многим показался скромным . В первую очередь зрителей волновало не отсутствие иностранных гостей, число которых в неюбилейные даты всегда было минимальным, а то, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин сидя встречали проходившие мимо колонны — парад принимал министр обороны.

Неровня «агрессорам»

После смены власти на Украине, конфликта на юго-востоке страны, референдума о самоопределении Крыма и последовавших санкций стало очевидно, что список гостей не будет таким же. В 2014 году, как и предыдущие три года, парад Победы прошел без участия иностранных гостей. А вот к 70-летию Кремль традиционно разослал официальные приглашения. Гости отказывались , что выглядело логично на фоне антироссийской истерии, но не на фоне значимости даты.

В Москву отказались ехать премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент США Барак Обама, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и канцлер ФРГ Ангела Меркель , ответа которой ждали с особым нетерпением. Меркель предложила российскому президенту 10 мая вместе возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 9 мая не приехал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ . И хотя официальной причиной отказа называли проблемы с рабочим графиком, японские СМИ подозревали, что такой шаг был связан с позицией других стран «семерки».

парады Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

О визите руководства Украины не шло и речи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой в адрес всех политиков, отказавшихся ехать в Москву, но сам не приехал — кроме него, принимать парад в Минске было некому. Из-за праздничных мероприятий на родине в Ташкенте остался президент Узбекистана Ислам Каримов.

В Кремле подчеркивали: массовые отказы «не повлияют на дух праздника, на его эмоциональную составляющую и на масштаб праздника» . Из европейских лидеров на защиту России встал президент Чехии Милош Земан.

— Своим неучастием в торжествах в Москве я бы оскорбил память 150 тыс. советских солдат, отдавших жизни за освобождение Чехословакии, — заявил он.

Всего было приглашено 68 лидеров, приехало около 20 . Помимо представителей республик бывшего СССР на трибунах также оказались председатель КНР Си Цзиньпин, глава Кубы Рауль Кастро, генсекретарь ООН Пан Ги Мун, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Венесуэлы, Вьетнама, Монголии и Сербии, а также президент Индии Пранаб Мукерджи. На встрече с Путиным после парада он передал приветствия от премьера Нарендры Моди.

парады Президент Российской Федерации Владимир Путин (третий слева) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (второй слева) с супругой Пэн Лиюань (слева), президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев (второй справа) во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин впоследствии заявил, что уважает решение тех, кто отказался ехать на парад. Но всё же добавил: вопросы глобальной безопасности важнее сиюминутной политической конъюнктуры. Главные участники торжества — ветераны, а они прибыли в Москву в том числе из Великобритании, США, Польши и других стран, добавил глава государства.

01_rehearsal_DKR_9352 3 апреля на подмосковном полигоне Алабино прошла первая в этом году тренировка парада Победы. Пока на полигоне, который точно повторяет размеры Красной площади, чеканят шаг пешие парадные расчеты и тренируются водители боевой техники, но уже на следующей неделе в небо поднимется авиация — ровно 74 машины, по числу «победных лет». 13 тыс. человек, среди которых впервые в составе роты почетного караула пройдет женский взвод. Более 100 единиц вооружения и военной техники: танк «Армата», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и многое другое, включая новинки — автомобиль Lada 4х4 с пулеметом «Корд» от Министерства обороны России и багги «Чаборз М-3» от Росгвардии. Смотрите лучшие моменты репетиции парада в объективе фотографа «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 02_rehearsal_DKR_7783 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 03_rehearsal_DKR_0386 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 04_rehearsal_DKR_0073 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 05_rehearsal_DKR_0069 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 06_rehearsal_DKR_0005 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 07_rehearsal_DKR_0052 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 08_rehearsal_DKR_0581 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 09_rehearsal_DKR_0297 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 10_rehearsal_DKR_7813 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 11_rehearsal_DKR_0327 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 12_rehearsal_DKR_0457 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 13_rehearsal_DKR_9246 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Незваным гостям рады

В 2016 году Кремль не стал рассылать приглашений иностранным лидерам на День Победы . Однако там подчеркивают, что Москва всегда рада гостям — если кто-то из глав государств захочет присоединиться к празднику, двери открыты. На парад, как и годом ранее, прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

парады Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй слева) и президент Республики Сербия Александр Вучич (справа) принимают участие в шествии патриотической акции «Бессмертный полк» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Широкого присутствия иностранных гостей не планировали и через год. В Москву тогда приехал один гость — лидер Молдавии Игорь Додон .

— Пятнадцать лет подряд президенты Молдавии отказывались посещать Москву 9 мая. Я решил, что это важно, — заявил он.

В прошлом году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также принял участие в акции «Бессмертный полк».