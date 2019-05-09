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Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех

Как менялся список почетных гостей на параде Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
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2019-04-29 19:06:14
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Во время трансляции парада Победы на Красной площади одни с интересом рассматривают и пересчитывают технику, а другие ловят кадры с трибуны — кто там сидит рядом с президентом? Список почетных иностранных гостей зависит не только от масштабов празднования, но и политической конъюнктуры. Как он менялся последние 10 лет в полном соответствии с политической конъюнктурой — в материале «Известий».

Приятные традиции и не очень

Москва впервые пригласила глав государств на парад почти 25 лет назад — на 50-летие Победы. Иностранные делегации и в советские годы становились почетными гостями, но как таковой традиции звать гостей не было. В 1995-м приехали как члены антигитлеровской коалиции — премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, президент Франции Франсуа Миттеран и американский лидер США Билл Клинтон, так и руководство Германии в лице канцлера ФРГ Гельмута Коля, что стало историческим событием.

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Президент РФ Борис Ельцин (слева), Президент США Билл Клинтон (в центре) и его супруга Хиллари Клинтон (справа) на трибуне во время торжественного парада, посвященного Дню Победы на Поклонной горе. 9 мая 1995 года

Президент РФ Борис Ельцин (слева), президент США Билл Клинтон (в центре) и его супруга Хиллари Клинтон (справа) на трибуне во время торжественного парада, посвященного Дню Победы, на Поклонной горе. 9 мая 1995 года

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Кроме того, в юбилейных торжествах участвовали председатель КНР Цзян Цзэминь, президенты Украины и Грузии Леонид Кучма и Эдуард Шеварднадзе — всего лидеры 56 государств. Тогда визит украинских и грузинских властей выглядел привычно, а сейчас совершенно не представляется возможным.

Автор цитаты

Впервые юбилей Победы в Великой Отечественной войне в СССР отметили в 1965 году. На торжества приехали делегации из 12 государств, исключительно социалистических, конечно, — Болгарии, Кубы, Вьетнама и других. Кроме того, в Москву позвали лидеров коммунистических и народно-освободительных партий и движений со всего мира. Спустя 10 лет случилось историческое событие — на празднование прибыли личные представители глав государств — участников антигитлеровской коалиции. А в 1990 году в день 45-летия Победы председатель Верховного Совета СССР встретился с главами обществ германо-советской дружбы из ГДР, ФРГ и Западного Берлина.

Несмотря на масштабы праздника, от приглашений отказались лидеры Литвы и Эстонии. И это стало традицией — нежелание оставить позади советское прошлое постоянно становилось для лидеров стран Прибалтики веской причиной, чтобы не ехать в Москву 9 мая. Тем же отказ от участия в торжествах объясняли власти Молдавии. На фоне украинского кризиса власти Прибалтики продолжали заданную линию и напоминали о советской оккупации, а вот Кишинев ухватился за новое объяснение немилости.

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Президент РФ Владимир Путин и главы государств, прибывшие в Москву на празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2005 года

Президент РФ Владимир Путин и главы государств, прибывшие в Москву на празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2005 года

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Отказ от приглашения в разные годы становился разменной монетой на фоне международных конфликтов. Так, аккурат за три дня перед празднованием 60-летия Победы свой визит отменил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. Уже больше 10 лет руководство Грузии вообще не приглашают — с 2008 года дипломатические отношения между странами так и не были налажены. Массовый характер отказы по политическим причинам приобрели спустя несколько лет.

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На разок передумали

Парад на Красной площади 2008 года запомнился не столько списком почетных гостей, сколько военной техникой — до этого парады проводились без нее. Российские СМИ в основном восхищались техникой, а вот иностранные задавались вопросом: Москва решила побряцать оружием? В Кремле все подобные инсинуации отвергали.

Два года спустя, в 2010-м, по правую руку от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева оказались председатель КНР Ху Цзиньтао и канцлер ФРГ Ангела Меркель. И это был первый раз, когда присутствие германского руководства перестало вызывать так много эмоций. За пять лет до этого своеобразная точка была поставлена после того, как на парад вместе с бундесканцлером Герхардом Шредером приехала группа ветеранов вермахта. Президент России Владимир Путин, как писали иностранные СМИ, будто ощущая неловкость ситуации, лично поприветствовал старых немецких солдат.

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Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на военном параде в честь 65-летия Победы Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года

Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на военном параде в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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На 65-летие Победы сюрприз преподнесли лидеры прибалтийских стран, до этого железно дававшие отказ. Приглашение приняли президенты Латвии и Эстонии Валдис Затлерс и Тоомас Ильвес. Затлерс такое решение объяснил желанием улучшить отношения между странами и сплотить население Латвии.

Автор цитаты

«Я буду участвовать 9 мая в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, чтобы помянуть вместе с другими европейскими странами всех жертв этой войны», — заявил, в свою очередь, Тоомас Ильвес.

За день до парада Победы он почтил память погибших эстонских солдат, в том числе входивших в дивизию СС, и обозначил отношение к празднику: «Для Эстонии начало мая 1945 года не означало обретение свободы и мира».

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Президент России Дмитрий Медведев встретил в Кремле президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса (слева направо), который прибыл для участия в мероприятиях по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года

Президент России Дмитрий Медведев встретил в Кремле президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса (слева направо), который прибыл для участия в мероприятиях по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

На параде 9 мая 2010-го и без лидеров стран Прибалтики было многолюдно: приехали главы нескольких десятков стран, включая Болгарию, Вьетнам, Грецию, Израиль и Чехию. После этого праздник 2011 года многим показался скромным. В первую очередь зрителей волновало не отсутствие иностранных гостей, число которых в неюбилейные даты всегда было минимальным, а то, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин сидя встречали проходившие мимо колонны — парад принимал министр обороны.

Неровня «агрессорам»

После смены власти на Украине, конфликта на юго-востоке страны, референдума о самоопределении Крыма и последовавших санкций стало очевидно, что список гостей не будет таким же. В 2014 году, как и предыдущие три года, парад Победы прошел без участия иностранных гостей. А вот к 70-летию Кремль традиционно разослал официальные приглашения. Гости отказывались, что выглядело логично на фоне антироссийской истерии, но не на фоне значимости даты.

В Москву отказались ехать премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент США Барак Обама, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и канцлер ФРГ Ангела Меркель, ответа которой ждали с особым нетерпением. Меркель предложила российскому президенту 10 мая вместе возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 9 мая не приехал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. И хотя официальной причиной отказа называли проблемы с рабочим графиком, японские СМИ подозревали, что такой шаг был связан с позицией других стран «семерки».

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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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О визите руководства Украины не шло и речи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой в адрес всех политиков, отказавшихся ехать в Москву, но сам не приехал — кроме него, принимать парад в Минске было некому. Из-за праздничных мероприятий на родине в Ташкенте остался президент Узбекистана Ислам Каримов.

В Кремле подчеркивали: массовые отказы «не повлияют на дух праздника, на его эмоциональную составляющую и на масштаб праздника». Из европейских лидеров на защиту России встал президент Чехии Милош Земан.

— Своим неучастием в торжествах в Москве я бы оскорбил память 150 тыс. советских солдат, отдавших жизни за освобождение Чехословакии, — заявил он.

Всего было приглашено 68 лидеров, приехало около 20. Помимо представителей республик бывшего СССР на трибунах также оказались председатель КНР Си Цзиньпин, глава Кубы Рауль Кастро, генсекретарь ООН Пан Ги Мун, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Венесуэлы, Вьетнама, Монголии и Сербии, а также президент Индии Пранаб Мукерджи. На встрече с Путиным после парада он передал приветствия от премьера Нарендры Моди.

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Во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин (третий слева) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (второй слева) с супругой Пэн Лиюань (слева), президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев (второй справа) во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин впоследствии заявил, что уважает решение тех, кто отказался ехать на парад. Но всё же добавил: вопросы глобальной безопасности важнее сиюминутной политической конъюнктуры. Главные участники торжества — ветераны, а они прибыли в Москву в том числе из Великобритании, США, Польши и других стран, добавил глава государства.

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Репетиция парада
3 апреля на подмосковном полигоне Алабино прошла первая в этом году тренировка парада Победы. Пока на полигоне, который точно повторяет размеры Красной площади, чеканят шаг пешие парадные расчеты и тренируются водители боевой техники, но уже на следующей неделе в небо поднимется авиация — ровно 74 машины, по числу «победных лет». 13 тыс. человек, среди которых впервые в составе роты почетного караула пройдет женский взвод. Более 100 единиц вооружения и военной техники: танк «Армата», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и многое другое, включая новинки — автомобиль Lada 4х4 с пулеметом «Корд» от Министерства обороны России и багги «Чаборз М-3» от Росгвардии. Смотрите лучшие моменты репетиции парада в объективе фотографа «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Репетиция парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Незваным гостям рады

В 2016 году Кремль не стал рассылать приглашений иностранным лидерам на День Победы. Однако там подчеркивают, что Москва всегда рада гостям — если кто-то из глав государств захочет присоединиться к празднику, двери открыты. На парад, как и годом ранее, прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй слева) и президент республики Сербии Александр Вучич (справа) принимают участие в шествии патриотической акции «Бессмертный полк»

Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй слева) и президент Республики Сербия Александр Вучич (справа) принимают участие в шествии патриотической акции «Бессмертный полк»

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Широкого присутствия иностранных гостей не планировали и через год. В Москву тогда приехал один гость — лидер Молдавии Игорь Додон.

— Пятнадцать лет подряд президенты Молдавии отказывались посещать Москву 9 мая. Я решил, что это важно, — заявил он.

В прошлом году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также принял участие в акции «Бессмертный полк».

Отходить от плана Москва не намерена и в этом году — никаких специальных приглашений рассылать не будет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, позвали ли праздновать День Победы избранного президента Украины Владимира Зеленского. А вот в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, приглашения всё же решено подготовить, говорил управделами президента Александр Колпаков.

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