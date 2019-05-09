Победный рекорд: как Россия отпраздновала 9 мая

74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили миллионы россиян. По всей стране в этот день прошли парады сухопутных сил, авиации и флота, торжественные шествия, возложения цветов и другие праздничные мероприятия. В российских городах состоялась и традиционная народная акция «Бессмертный полк» - в 2019 году в ней приняли участие рекордные десять млн человек. Люди несли фотографии родственников, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу - всех, кто пережил войну или не вернулся назад, но до конца выполнил свой долг. В столице в шествии в пятый раз принял участие президент Владимир Путин. Завершится День Победы праздничными салютами, которые начнутся в 22:00 по местному времени в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Севастополе, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске и других городах.

Главные торжественные мероприятия Дня Победы - военные парады - прошли не только в столице, но и в других уголках страны. Зрителям продемонстрировали новейшие образцы российской боевой техники, а по главным площадям и улицам крупных городов прошли строем тысячи военнослужащих.

Так, ижевчане в 2019 году во время парада Победы впервые увидели арктический зенитный ракетный комплекс «Тор», а в Екатеринбурге в смотре приняли участие байкеры мотоклуба «Черные ножи». Над городом-героем Мурманском впервые в новейшей истории прошел воздушный парад, в котором были задействованы 16 единиц авиатехники.

На улицах многих городов были установлены большие медиа-экраны, на которых транслировался главный парад страны — на Красной площади в Москве.

«Бессмертный полк»

Вслед за военнослужащими по центральным улицам городов и поселков России прошли участники традиционной патриотической акции - «Бессмертного полка». Люди несли фотографии своих родственников, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу - всех тех, кто до конца выполнял свой долг.

В Москве колонна прошла от стадиона «Динамо» до Красной площади. Люди массово вливались в нее у Белорусского вокзала, на Триумфальной и Пушкинской площадях. В пятый раз в акции принял участие и президент Владимир Путин. Глава государства прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

Российский лидер неоднократно рассказывал, как его отец несмотря на освобождение от службы пошел на фронт, воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Рассказывал Владимир Путин и о своей матери Марии Ивановне, пережившей блокаду, и о своем старшем брате, который умер от дифтерита в 1942 году.

9 мая_2 Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции «Бессмертный полк» в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

– Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей, – сказал президент после шествия в интервью Первому каналу. – И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества. Я думаю, что это очень хорошая традиция, которая отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России.

Восьмилетняя Варя Богданова участвовала в "Бессмертном полку" вместе со старшей сестрой Кристиной. Девочка несла плакат с изображением своего прадеда Константина Федоровича Оленева, который служил на Дальнем Востоке и демобилизовался в июне 1941-го. Когда на одной из станций из репродуктора объявили о начале войны, его поезд, на котором он возвращался домой, отправился в Прибалтику.

– Там дедушка воевал, в одном бою его ранили, и он потерялся в лесу. Потом он вышел к одному хутору. Его сначала приютили, а потом сдали фашистам, - рассказала "Известиям" Варя. – Дедушка до 1944 года был в концлагере, оттуда его освободили американцы. Он снова встал в строй и воевал до самой победы.

Виктор Белоштанов приехал в столицу из Волгограда - специально для того, чтобы в этом году пойти в колонне "Бессмертного полка" в Москве.

- Моя прабабушка Белоштанова Анна Васильевна в войну работала в дорожном управлении на станции Арчеда. Это крупная узловая станция, через нее шли под Сталинград эшелоны с подкреплением из Сибири, поэтому фашисты нещадно бомбили её и окрестности. В Арчеде солдат пересаживали на машины и везли дальше, а моя прабабушка ремонтировала дороги после бомбежек - засыпала воронки щебнем и землей, чтобы грузовики могли проехать, - вспоминает мужчина рассказы, которые слышал от родителей в детстве.

Когда осколком убило ее начальника, Анна Васильевна возглавила управление. Поскольку все боеспособные жители ушли на фронт, дорожниками стали три 12-летних ребенка и одноногий старик. Работать было очень тяжело - но это было необходимо.

9 мая_4 Участники акции «Бессмертный полк» в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

– Все для фронта, всё для Победы! Так говорила прабабушка, я помню её слова из глубокого детства. Я рад быть сегодня здесь. Она хоть и не сражалась на фронте, но, думаю, ей было бы приятно знать, что я пронес её фото по улицам Москвы, – рассказал «Известиям» Виктор Белоштанов.

Прадед Александра Лесных умер еще до его рождения, но молодому человеку с детства рассказывали о предке и его подвигах.

– Я люблю этот день за то, что он напоминает мне о том, что я - потомок настоящего героя. Мой прадед Семенов Алексей Филиппович руководил целым партизанским отрядом, – поделился с «Известиями» Александр Лесных. – В Брянске есть мемориальный комплекс, где в бронзе выбиты имена погибших партизан. Там есть и отряд моего прадеда - самый короткий список погибших.

Несмотря на проливной дождь, который начался в разгар шествия, люди продолжали идти по улицам города. В 2019 году по всей стране «Бессмертного полк» собрал более десяти миллионов участников, что стало новым рекордом акции.

- В ходе проведения ежегодного шествия «Бессмертный полк» состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк

В Москве 9 мая состоялось больше 200 крупных событий и тысячи мероприятий в честь Дня Победы. Так, на набережной в Парке Горького раскинулся небольшой гарнизон: санитарная палатка, пункт связи, палатка политрука со стендом, на котором изображены силуэты вражеских самолетов. Детям здесь предлагали делать по шаблонам советские истребители из картона и украсить их красными звездами.

9 мая_3 Во время празднования Дня Победы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Рядом расположилась техника времен войны – легкий танк, зенитка, две пушки разных калибров и, конечно, знаменитая "Катюша". На блок-посту импровизированной границы можно было сфотографироваться с крупнокалиберным пулеметом или противотанковым ружьем. В соседнем блиндаже всем желающим предлагали померить каску и плащ-палатку воинов-освободителей. Длинная очередь посетителей парка выстроилась и к полевой кухне, где угощали настоящей солдатской кашей.

Одним из главных событий 9 мая стал концерт на Поклонной горе. Днем здесь прошло выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а вечером состоялся гала-концерт с участием звезд российской эстрады.

По всей стране

В Санкт-Петербурге, который в этот день вернул себе гордое название город-герой Ленинград, торжества, посвященные великой Победе, начались с зажжения факелов на Ростральных колоннах. А перед Дворцовой площадью тем временем выстраивались колонны военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа. После парада праздничную эстафету приняла патриотическая акция «Народный хор Победы», которая проходила на площади перед Казанским собором. Затем по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади проехали ветераны в ретро-автомобилях. Также по главной улице города на Неве прошел и петербургский «Бессмертный полк». Шествие объединило представителей разных стран и народов - в рядах участников были группы в национальных костюмах из Киргизии и Узбекистана, которые напоминали о подвиге своих земляков в Великой Отечественной войне.

9 мая_1 Боевая машина залпового огня «Катюша», танки Т-34-85 и ИС-2 на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Жителей и гостей города-героя Севастополя ждали авиашоу и грандиозный парад, в котором приняли участие корабли Черноморского флота. На главной высоте города - Сапун-горе - работали площадки фестиваля «Знамя Победы», который посвящен историческим событиям и героической обороне Севастополя. Сразу за колонной «Бессмертного полка» активисты молодежного совета при региональном отделении «Единой России» пронесли по центральным улицам города гигантскую георгиевскую ленту. Ее площадь составила 2100 метров, ее длина – 300 метров, ширина – 7 метров, а вес превысил 100 килограммов.

Жители подмосковного Красногорска поставили рекорд России, соединив георгиевской лентой берега Москвы-реки - ее длина составила 423 метра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Георгиевская лента длиной 432 метра, соединившая два берега Москвы-реки

В Волгограде торжественные мероприятия начались с грандиозного парада на площади Павших Борцов, а шествие «Бессмертного полка» проследовало по маршруту от Дома Павлова до Мамаева кургана. Основные празднования развернулись на недавно реконструированной Центральной набережной. Горожан ждали акции «Вальс Победы» и «Солдатский привал», а все желающие могли ознакомиться с образцами военной техники.

В Екатеринбурге ветераны встретились в традиционном месте - у памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам. В восемь утра у Широкореченского мемориала прошел торжественный ритуал «Память», а в десять утра начался парад войск Екатеринбургского гарнизона. На улице Пушкина разместилась выставка ретро-техники. Жители и гости уральской столицы приняли участие в акции «Вальс Победы», иммерсивном спектакле «Театр Великой войны» и исторической реконструкции.

10 000 залпов Победы

Завершится празднование Дня Победы традиционным салютом. В Москве залпы прозвучат с 16 городских площадок, в том числе на Поклонной горе, в парках «Измайлово», «Кузьминки», Лианозово, на ВДНХ и других. Прозвучат 10 тыс. выстрелов, будет использовано более 50 видов фейерверков.

На Воробьевых горах и Поклонной горе салют будет производиться из пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Артиллерийские салюты пройдут и в других городах-героях России. Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу, торжественные залпы будут произведены 9 мая в 22:00 по местному времени в Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Севастополе, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.