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Путин оценил прошедший в Москве парад Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 9 мая, что парад Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел замечательно и без сбоев. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Шагом марш: на Красной площади состоялся парад Победы
По центру российской столицы прошли пешие расчеты и военная техника

Российский лидер добавил, что в связи с погодными условиями авиация не смогла принять участие в мероприятии, однако, по мнению президента, безопасность летчиков и гостей важнее.

«Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации. Там нужно, по-моему, 400 м видимости, а было всего 150, поэтому не получилось... А парад в целом, по-моему, прекрасен», — приводит его слова «РИА Новости».

9 мая Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада Победы, прошедшего в Москве. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

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