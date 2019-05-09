Шагом марш: на Красной площади состоялся парад Победы

Торжественный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Красной площади
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Минобороны генерал-полковник Олег Салюков, а принимал его министр обороны Сергей Шойгу. Они проехали по Красной площади в кабриолетах Aurus Senat, которые, к слову, в параде участвовали впервые
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На параде присутствовали глава государства Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своем обращении российский лидер, в частности, назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Всего в параде Победы участвовали 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. На фото: знаменная группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: барабанщик 154 отдельного комендантского Преображенского полка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: почетный караул 154 отдельного комендантского Преображенского полка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В этом году в параде впервые участвовали женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: сотрудники военной полиции
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: курсанты Саратовского военного института войск национальной гвардии России
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: курсанты военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. На фото: танк Т-34-85 (на первом плане) и бронеавтомобили «Тигр-М»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: танки Т-72Б3
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: экипаж боевой машина пехоты на гусеничной платформе «Курганец-25»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: бронеавтомобиль «Тигр» Росгвардии
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: экипаж бронетранспортера БТР-82А
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: самоходные гаубицы «Мста-СМ»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На фото: военный Образцовый оркестр Почетного караула
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Воздушная часть парада Победы из-за неблагоприятных метеоусловий была отменена
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
По окончании торжественного мероприятия президент России поздравил командиров подразделений, участвовавших в марше, и кратко пообщался практически с каждым из ветеранов
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.