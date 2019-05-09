Шагом марш: на Красной площади состоялся парад Победы

Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Минобороны генерал-полковник Олег Салюков, а принимал его министр обороны Сергей Шойгу. Они проехали по Красной площади в кабриолетах Aurus Senat, которые, к слову, в параде участвовали впервые