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В Москве начался парад Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На Красной площади в Москве в 10:00 мск начался парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

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На параде присутствует Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прибывший на мероприятие по приглашению российского лидера. Шествие проходит под командованием главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, который вместе с Шойгу выехал на Красную площадь на кабриолетах Aurus, впервые участвующих в параде Победы.

Участие в марше примут 35 парадных расчетов военнослужащих. Они представят все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Впервые в этом году на мероприятии появились женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После завершения марша по Красной площади пройдут колонны вооружений. Возглавит их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Вслед за ним проедут более 130 образцов вооружений, среди которых в том числе будут пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», танки Т-14 «Армата» и Т-72Б3, бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец» и боевые машины поддержки танков «Терминатор». В воздушной части парада задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет).

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