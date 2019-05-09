Прямой эфир
Сюжет:

Первый артиллерийский салют раздался во Владивостоке в честь Дня Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владивосток стал одним из первых российских городов, где 9 мая раздался первый артиллерийский салют в честь Дня Победы. Торжественные мероприятия начались в городе в 9 часов утра по местному времени (2 часа ночи мск).

После исполнения Государственного гимна Российской Федерации прозвучал артиллерийский салют на Корабельной набережной. Участников парада и праздничных мероприятий приветствовали командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, затем торжественным маршем прошли войска Владивостокского территориального гарнизона.

Всего в мероприятии участвовали 1,7 тыс. человек, в том числе морская авиация, береговые войска, воздушно-десантные. Также в параде было задействовано 53 единицы боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», комплексы ПВО «Оса» и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

Также празднования в честь Дня Победы состоялись на острове Сахалин.

Опрос ВЦИОМа свидетельствует, что около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах. 20% россиян поздравят ветеранов, 19% собираются смотреть салют, 18% пойдут в гости, еще 20% будут смотреть телевизор, 17% будут отдыхать на природе и гулять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В музее Победы расскажут о «Подвиге армии»
Салют из 10 тыс. залпов дадут в честь Дня Победы в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017