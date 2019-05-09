Первый артиллерийский салют раздался во Владивостоке в честь Дня Победы

Владивосток стал одним из первых российских городов, где 9 мая раздался первый артиллерийский салют в честь Дня Победы. Торжественные мероприятия начались в городе в 9 часов утра по местному времени (2 часа ночи мск).

После исполнения Государственного гимна Российской Федерации прозвучал артиллерийский салют на Корабельной набережной. Участников парада и праздничных мероприятий приветствовали командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, затем торжественным маршем прошли войска Владивостокского территориального гарнизона.

Всего в мероприятии участвовали 1,7 тыс. человек, в том числе морская авиация, береговые войска, воздушно-десантные. Также в параде было задействовано 53 единицы боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», комплексы ПВО «Оса» и другая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

Также празднования в честь Дня Победы состоялись на острове Сахалин.

Опрос ВЦИОМа свидетельствует, что около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах. 20% россиян поздравят ветеранов, 19% собираются смотреть салют, 18% пойдут в гости, еще 20% будут смотреть телевизор, 17% будут отдыхать на природе и гулять.