Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая

Около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМа, сообщает «РИА Новости».

Согласно полученным данным, 20% россиян поздравят ветеранов, 19% собираются смотреть салют, 18% пойдут в гости, еще 20% будут смотреть телевизор, 17% будут отдыхать на природе и гулять.

По мнению 36% респондентов, смысл парада 9 мая в том, чтобы память о подвиге народа не была забыта, 30% считают, что это знак благодарности предкам, 17% ответили, что это демонстрация военной мощи страны и воспитание патриотизма у молодежи.

В опросе участвовали 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет. Они были опрошены методом телефонного интервью путем случайной выборки. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.