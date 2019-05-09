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Сахалин первым встретил День Победы

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Фото: РЕН ТВ
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Празднования в честь Дня Победы начались на острове Сахалин на востоке России.

На видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ в четверг, видно, как в Южно-Сахалинске проходит праздничный парад. Жители города с цветами, георгиевскими ленточками и фотографиями родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, готовятся к шествию «Бессмертного полка».

По данным «Интерфакса», на парад собралось свыше 10 тыс. жителей и гостей областного центра, в том числе 200 ветеранов. В мероприятии участвует около 700 военнослужащих, а также более 20 единиц военной техники.

Опрос ВЦИОМа свидетельствует, что около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах. 20% россиян поздравят ветеранов, 19% собираются смотреть салют, 18% пойдут в гости, еще 20% будут смотреть телевизор, 17% будут отдыхать на природе и гулять.

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