Салют из 10 тыс. залпов дадут в честь Дня Победы в Москве

Праздничный салют в честь Дня Победы будет длиться 9 мая в Москве в течение 10 минут. Всего дадут 10 тыс. залпов, сообщается в среду, 8 мая, на официальном сайте мэра столицы.

Салют начнется в 22:00 мск. «Вечернее небо украсят шары и цветы из разноцветных искр. Фейерверки запустят на высоте от 100 до 350 м», — говорится в тексте сообщения.

Праздничные салюты 9 мая пройдут на 34 столичных площадках. Они в основном расположены на берегах водоемов, в столичных парках и на площадях, уточняет РИАМО. Главной площадкой станет Поклонная гора. Там прогремят 30 залпов из 18 орудий.

Интерактивная карта запуска размещена на портале открытых данных.

Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад, который является главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием станет шествие «Бессмертного полка». Предполагается, что в акции в Москве примут участие около миллиона человек.

В рамках подготовки к празднику кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. А на территории Останкинской телебашни в Москве волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м, уточняет «Москва 24».

Опрос ВЦИОМа свидетельствует, что около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах. 20% россиян поздравят ветеранов, 19% собираются смотреть салют, 18% пойдут в гости, еще 20% будут смотреть телевизор, 17% будут отдыхать на природе и гулять.