Около миллиона человек поучаствуют в акции «Бессмертный полк» в Москве

В акции памяти «Бессмертный полк» в Москве 9 мая примет участие около миллиона человек. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Он считает, что к шествию могут присоединиться родственники ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и потомки тех, кто потерял родных и близких в других вооруженных конфликтах с участием России, передает ТАСС.

В 2019 году к акции «Бессмертный полк» присоединятся более 100 стран. Они уже прошли в Женеве, Копенгагене, Манчестере, Нью-Йорке, Риме, Стамбуле и других городах. Впервые акция прошла в городе Анкоридж на Аляске, а также в Гонконге, уточняет RT.

История «Бессмертного полка» началась в Тюмени в 2007 году. С 2015-го акция официально стала общероссийской.

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) в преддверии Дня Победы третий год подряд зaпускaет сервис «Бессмертный полк онлайн», напоминает НСН. Он дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника — ветерана ВОВ.

Ранее 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но поспешных выводов не делает, пишет «Газета.ру».