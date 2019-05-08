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Трехметровый памятник Сталину установили в Новосибирске

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Фото: ТАСС/Денис Бухлаев
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Трехметровый памятник Иосифу Сталину установили на территории новосибирского обкома КПРФ. Официальное открытие монумента состоится в День Победы 9 мая, сообщил глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

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«Уже практически всё готово. Бюст поставлен. Осталось закрепить к стене две гранитные плиты с надписями. Открытие состоится завтра в 15:30 (11:30 мск)», — цитирует Денисюка «РИА Новости».

Торжественный митинг откроет первый секретарь Новосибирского обкома, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Разрешения на установку памятника инициаторы добивались несколько лет, уточняет телеканал «360».

Площадку вокруг монумента благоустроят. Проектом также предусмотрено возведение кирпичной стены с колоннами и подиума из гранитной плитки. Памятник осветят прожекторами и будут вести за ним круглосуточное видеонаблюдение.

По словам Денисюка, идея установить бюст возникла у него еще в 1999 году. Однако воплотить ее оказалось сложно — власти неохотно согласовывали установку памятника, опасаясь раскола в обществе, пишет сайт kp.ru. Проект установки был согласован в марте текущего года худсоветом Новосибирска. Общественное обсуждение проходило в электронном виде с 12 февраля по 4 марта. Число противников и сторонников появления монумента оказалось равным.

7 мая российская писательница Елена Чижова заявила в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun, что глава СССР Иосиф Сталин якобы помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

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