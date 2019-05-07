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Юнкер счел омерзительным сравнение Туска со Сталиным и Гитлером

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Фото: ТАSS/imago images/ Xinhua/Zheng Huansong
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Параллель, проведенная польским телеканалом между председателем Евросовета Дональдом Туском, руководителем СССР Иосифом Сталиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, омерзительна. Как сообщает агентство ANSA, об этом во вторник, 7 мая, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Подобным обвинениям не место в «европейских демократических дебатах», а с экстремистами нужно бороться не словами, а действиями, заключил он.

Ранее на этой неделе польское телевидение показало видеоряд, на котором были показаны Туск, за ним шли кадры со Сталиным и Гитлером. Польские СМИ пишут, что ролик стал реакцией на критику Туска в адрес правящей партии Польши в ходе выступления в Варшаве.

Осенью 2018 года Туск заявил, что угроза выхода Польши из Евросоюза вполне реальна. По мнению политика, это может произойти из-за конфронтации лидеров Польши и Брюсселя.

Весной 2017 года почетный консул Польши в штате Огайо в США Мария Сзонерт-Биниенда была отстранена от работы решением главы польского МИДа Витольда Ващиковского. Причиной стал скандал с публикацией на странице консула в Facebook фотографии главы Евросовета Дональда Туска в форме СС.

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