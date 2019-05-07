Историк оценил слова писательницы о вине Сталина в блокаде Ленинграда

Историк Лев Лурье прокомментировал статью российской писательницы Елены Чижовой о ненависти Иосифа Сталина к Ленинграду и его жителям за их «самосознание» и способность думать критически.

По словам Чижовой, действия вождя способствовали планам лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера по уничтожению города во время Великой Отечественной войны. Свою статью писательница разместила накануне, 6 мая, в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung.

Уничтожения не хотел

«Сталин не хотел уничтожения города Ленинграда, и, несомненно, он не хотел, чтобы Ленинград был сдан», — сказал Лурье.

В качестве доказательства он привел в пример начавшуюся в конце января 1942 года эвакуацию ленинградцев, которая, вероятно, стала самой удачной в истории человечества, считает историк.

«Она шла необычайными темпами и очень успешно. Благодаря этой эвакуации и из-за того, что население города уменьшилось из-за голода, все ужасы блокады пришлись не на 900 дней, а с конца октября 1941 по май 1942 года, когда действительно в день умирало по 5 тыс. человек», — рассказал собеседник издания.

Лурье подчеркнул, что, если бы эвакуацию начали в ноябре 1941 года, когда встал лед на Ладоге, удалось бы спасти дополнительно 300 тыс. человек.

«Но здесь не было сознательной идеи убить людей. Шла война, ленинградская военная промышленность выпускала нужные для фронта вещи, продукцию, танки, снаряды. Это было военное решение, которое заключалось в том, что в данный момент оружие важнее, чем дети и старики», — объяснил историк.

Подозрительность вождя

Однако в словах Чижовой, которая высказала мысль о ненависти Сталина к городу, есть здравое зерно, считает Лурье. До Чижовой эту мысль сформулировал участник обороны Ленинграда, соавтор знаменитой «Блокадной книги» Даниил Гранин.

Сталин был централизатором, он не хотел иметь никаких других центров власти и других центров внимания и был подозрителен по отношению к Ленинграду, рассказал Лурье.

«Сталин не терпел никаких центров силы. А после блокады в Ленинграде появилась сработавшаяся команда во главе со Ждановым. У Сталина была точка зрения не допускать даже возможности заговоров или каких-то сепаратистских действий», — подчеркнул эксперт.

Поэтому спустя некоторое время после войны последовательно было уничтожено всё партийное руководство города, считает историк.

«Уничтожен был Зиновьев, при странных обстоятельствах умерли Киров и Жданов, а все, кто руководил вместе со Ждановым Ленинградом в годы блокады, были расстреляны по «ленинградскому делу», — заключил специалист.

Блокада

Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Осада города длилась 872 дня. За это время, по разным данным, в городе погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.

27 января 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин разделяет в полной мере боль, которую страна испытывает в связи с блокадой Ленинграда. Российский лидер посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Там же в братской могиле захоронен его брат Виктор, умерший еще ребенком во время блокады. Политик положил гвоздики и перекрестился.