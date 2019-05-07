Историк ответил обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда писательнице

Российский историк Модест Колеров прокомментировал статью лауреата премии «Русский Букер» Елены Чижовой, в которой она обвинила Иосифа Сталина в блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. По ее словам, глава СССР ненавидел этот город и всех его жителей за их «самосознание» и способность думать критически.

«Во-первых, писатель — это тот, кто пишет художественные сочинения. Писатель — не значит умный человек. В данном случае этот писатель — дурак», — цитирует Колерова издание Regnum.

Он отметил, что такими заявлениями Чижова пытается снять полноту ответственности с Адольфа Гитлера.

«Для этого он (писатель. — Ред.) будет делать «соучастником» Сталина и таким образом размазывать ответственность», — добавил историк.

Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Осада города длилась 872 дня. За это время, по разным данным, в городе погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.

27 января 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин разделяет в полной мере боль, которую страна испытывает в связи с блокадой Ленинграда. Так, глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Там же в братской могиле захоронен его брат Виктор, умерший еще ребенком во время блокады. Политик положил гвоздики и перекрестился.