Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила, что глава СССР Иосиф Сталин якобы помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — написала Чижова в статье, опубликованной 6 мая.

По ее словам, Сталин ненавидел Ленинград и всех его жителей за их «самосознание» и способность думать критически. По словам писательницы, это является единственным объяснением тому, почему около ста поездов, следующих с Большой земли в Ленинград, везли строительные материалы, а не продовольствие.

«Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней», — написала Чижова.

Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Осада города длилась 872 дня. За это время, по разным данным, в городе погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.

27 января 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин разделяет в полной мере боль, которую страна испытывает в связи с блокадой Ленинграда. Так, глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина». Там же в братской могиле захоронен его брат Виктор, умерший еще ребенком во время блокады. Политик положил гвоздики и перекрестился.