Мосты не будут разводить в День Победы в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 10 мая не будут разводить мосты. Разводку в честь праздника Победы отменяют ежегодно.

Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе «Мостотреста», мосты остаются сведенными в нерабочие праздничные дни, установленные в Российской Федерации.

Жителей Петербурга в День Победы всё же ждут масштабные перекрытия. В частности, в центре города будут недоступны для автомобилистов несколько улиц. Это связано с проведением шествия «Бессмертный полк».

Акция также повлияет на работу нескольких станций метро. Кроме того, в праздничный день изменятся маршруты наземного транспорта.

Ранее Министерство обороны РФ представило мультимедийный проект, который рассказывает о том, как будет праздноваться День Победы в 2019 году. В одном из разделов есть карта артиллерийских салютов, которые в том числе пройдут и в Петербурге.