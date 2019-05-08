Тяжелобольного ребенка прокатили в танке на репетиции парада в Екатеринбурге

Екатеринбургские военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика: ему дали прокатиться на боевом танке Т-72Б3 и бронемашине «Тигр» по центральной площади города во время генеральной репетиции парада Победы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 8 мая, 13-летнего ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, сопровождали врачи и родители.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что другие тяжелобольные дети смогут посетить полигон Свердловский. Для этого им выделят специальный автобус, а также сопровождение врачей.

«Это счастье, если мы можем им дать светлое, нужное и правильное», — отметил Лапин.

7 мая сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМа, около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.