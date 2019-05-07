День Победы отпразднуют во всех округах Москвы

В честь 74-й годовщины Победы Департамент культуры города Москвы подготовил масштабную праздничную программу, которая охватит центральные и окружные площадки города.

Жителей и гостей столицы ждут выступления российских коллективов, концерты известных солистов, уникальные фотовыставки и многое другое.

9 мая на окружных площадках города будут демонстрироваться:

10:00 – 11:00 – Трансляция парада Победы на Красной площади;

11:00 – 11:20 – Трансляция Парада Победы 1945 года;

11:20 – 12:40 – Киноконцерт;

12:40 – 13:00 – Трансляция Парада Победы 1945 года;

13:00 – 18:00 – выступления артистов и театральных коллективов города Москвы;

18.00-22.00 – праздничные концерты с участием известных исполнителей.

Масштабное празднование Дня Победы с участием всеми любимых и популярных артистов эстрады, среди которых Ольга Кормухина, Этери Бериашвили, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Диана Арбенина, Александр Панайотов, Полина Гагарина, Дина Гарипова, Стас Пьеха, Алиса Гребенщикова, Дмитрий Колдун и других, на окружных площадках столицы продлится с 10.00 до 22.00.

В Екатерининском Парке (ул. Б. Екатерининская, д.27) в праздничной концертной программе примут участие: группа «Республика», Сергей Куприк, Алиса Мон, Екатерина Бродская, группа «После 11», Александр Еловских, Максим Лидов и группа «Лидов Бэнд», Феликс Царикати.

В парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1) выступят: Андрей Гризли, Марго Позоян, Полина Гагарина, группа «Пятеро», Евгений Кунгуров и Александр Панайотов.

На Аллее Космонавтов в концертной программе классические «шлягеры» и песенные хиты представят: Диджей Portnov, Дина Гарипова, Владимир Девятов, Евгений Кунгуров, Александров Парк, Ксения Дежнева, Андрей Гризли, Алиса Гребенщикова, Этери Бериашвили, Диджей.

В Измайловском парке (адрес: Аллея Большого Круга, д. 7) зрителей ожидают выступления группы «Пятеро», Алисы Гребенщиковой, Дмитрия Колдуна, Юлии Ковальчук, группы «Корни», группа «НА-НА», Стаса Пьехи.

В парке «Кусково» (адрес: ул. Юности, д.2) День Победы отметят вместе со зрителями Ксения Дежнева и Александр Еловских, Виктория Дайнеко, Этери Бериашвили, группа «Фабрика», Влад Топалов и певица Варвара.

В парке «Печатники» (адрес: ул. Кухмистерова, д. 4) известные солисты представят праздничную программу, среди них: Екатерина Бродская, Максим Лидов и группа «Лидов бэнд», певица Варвара, группа «После 11», Вика Цыганова, Виталий Гогунский, Виктория Дайнеко.

В музее-заповеднике «Царицыно» (адрес: ул. Дольская.1) 13:00 – 13:10 гостей праздника ожидают Светлана Криницкая, Дмитрий Юртаев, Полина Гагарина, группа «Пятеро», Евгений Кунгуров и Александр Панайотов

День Победы в Северо-Западном округе (адрес: Сходненская, д. 56) будет праздноваться на площадке перед ТЦ «Калейдоскоп». Здесь выступят: Диана Арбенина Родион Газманов. Ив Набиев, Ольга Кормухина, Анастасия Макеева, группа «Икс-Миссия».

В зоне отдыха «Тропарево» (адрес: ул. Академика Виноградова, д.12) в концертной программе примут участие: Валентин Суходолец, заслуженная артистка России Любовь Исаева, группа «Республика», Маргарита Позоян, группа Кватро, Воскресенский Ново-иерусалимский хор и Кристина Орбакайте.

День Победы в Солнцево (адрес: ул. Богданова, д. 19) вместе с горожанами отпразднуют Брендон Стоун, Юлия Плаксина, группа «Кватро», Воскресенский Ново-иерусалимский хор, Дина Гарипова, группа «Республика» и Алексей Чумаков.

В Южном Бутово (адрес: ул. Адмирала Лазарева, напротив д. 19) в Детском ландшафтном парке «Южное Бутово» праздничную программу представят Сергей Михайлин, заслуженная артистка России Любовь Исаев, Дмитрий Маликов, Брендон Стоун, шоу «Русский микс» и Ольга Кормухина.

В районе Внуково (адрес: ул. Б. Внуковская, д. 6) в концертах примут участие Татьяна Лихачева, группа «Маяковский», Кристина Орбакайте, Анастасия Спиридонова, Алина Артц и Дмитрий Маликов.

Празднование Дня Победы в Ландшафтном парке «Митино» (ул. Новотушинская, д.5) пройдет при участии группы «После 11», вокального проекта «Классика жанра» под управлением Ксении Дежневой; Руслана Алехно, Нодара Ревии, Родиона Газманова и вокального проекта «Тенора 21 Века».

День Победы в поселке Десёновское, (адрес: Новые Ватутинки, ул. 2-я Нововатутинская, д. 1) вместе с жителями района отпразднуют Оксана Казакова, Дмитрий Нестеров, Алла Омелюта, Юлия Паршута, Юлия Плаксина, группа «Челси», Игорь Саруханов.

В пос. Московский (адрес: Центральная площадь, д. 19, перед ДК «Московский») выступят Андрей Приклонский, Маргарита Позоян, Игорь Саруханов, Эмиль Кадыров, Алла Омелюта, Юлия Паршута.

В Зеленограде (адрес: Центральная площадь, д. 1) концертную программу в День Победы подготовили: Мари Карне, Дмитрий Юртаев, Ансамбль «Гжель», Руслан Алехно, Нодар Ревия, Родион Газманов и проект «Тенора 21 Века».

Подробная информация о концертах на окружных площадках и праздновании Дня Победы 9 и 10 мая на сайте mos.ru.