Опубликована программа празднования Дня Победы в Москве

Департамент культуры Москвы подготовил праздничную программу к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, она охватит центральные и окружные площадки города.

9 мая с 10:00 до 11:00 все площадки города будут транслировать военный парад на Красной площади. Позже, с 22:00, — праздничный салют.

Одним из основных мест празднования станет парк Победы на Поклонной горе. Там 8 мая с 18:00 пройдут показательные выступления по военно-прикладным видам конного спорта программы «Традиции России».

9 мая там же состоятся несколько концертов. В 13:00 начнется выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в 16:00 — концерт при участии Брендона Стоуна, Этери Бериашвили, Маргариты Позоян, Юлии Плаксиной, Романа Исаева, групп «После 11» и «Давинчи». Позже стартует гала-концерт, в котором примут участие звезды отечественной эстрады. Среди них народные артисты России Владимир Девятов, Тамара Гвердцители, Дмитрий Харатьян, Ринат Ибрагимов и многие другие.

Также на Поклонной горе 10 мая выступят победители международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни имени Иосифа Кобзона «Красная гвоздика». Среди музыкантов будут как артисты из России, так и из Болгарии, Перу, Кот-д'Ивуара и других стран. Позже, с 16:15, пройдет праздничный концерт, участниками которого станут солисты Москонцерта, солисты молодежной труппы Большого театра России и выпускники Московской консерватории, солисты Московского театра оперетты, шоу-балет «Граэль», ансамбль Дмитрия Покровского и Московский государственный театр «Варьете» и многие другие.

Масштабная программа в честь годовщины Великой Победы подготовлена и перед Храмом Христа Спасителя, который был возведен в честь победы и в память о павших в Отечественной войне 1812 года.

9 мая, в 12:30, праздничная программа откроется концертом солистов Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова и симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Позже там же состоится концерт участников международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Хрустальная звездочка», а также выступление мастерской балета Егора Симачева.

В завершении праздничного вечера, в 20:00, пройдет концерт, участниками которого станут группа «Кватро», симфонический оркестр Министерства обороны России и хор Сретенского монастыря.

Еще одной праздничной площадкой станет Белорусский вокзал. Там 9 мая в 19:00 начнется праздничный концерт «Песни победы». Военные композиции прозвучат в исполнении «Хора Турецкого» и группы SOPRANO.

В парке «Зарядье» 9 мая с 20:00 до 22:00 состоится концерт с участием симфонического оркестра и популярных российских исполнителей, среди которых Светлана Сурганова, братья Кристовские, Гоша Куценко и группа «ГК».

Кроме того, в честь Дня Победы на улице Арбат, Чистопрудном и Тверском бульварах будут представлены уникальные тематические фотовыставки, посвященные Великой Отечественной войне. Среди экспозиций — выставка «Артисты-фронтовики» и «Театр на фронте», которые представят фронтовые истории актеров и режиссеров, гримеров и декораторов, а также других служителей театра, которые уходили добровольцами на войну.