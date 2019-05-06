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Памятник Алие Молдагуловой открыли в Санкт-Петербурге

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Фото: commons.wikipedia.org
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Памятник Герою Советского Союза, девушке-снайперу, уроженке Казахстана Алие Молдагуловой открыли 6 мая в Санкт-Петербурге в преддверии Дня Победы, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

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В торжественной церемонии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Имангали Тасмагамбетов, который отметил, что таким образом не просто увековечена память о Молдагуловой, а отдана дань уважения всем героям Великой Отечественной войны, в том числе защитникам Ленинграда.

«Война всё дальше уходит в прошлое, но люди разных поколений всегда будут помнить те трагические годы и горе миллионов людей», — подчеркнул Тасмагамбетов. Посол напомнил, что 19-летняя Алия была одной из лучших не только потому, что уничтожила из снайперского оружия 78 нацистов, но и потому, что осознанно пожертвовала жизнью и молодостью во имя Родины.

На открытии памятника также присутствовали казахская певица и народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева и племянник героини — Сапар Молдагулов.

Монумент расположен в одном из скверов около дома № 5 по одноименной улице в Красногвардейском районе Петербурга. Скульптура выполнена из бронзы, она установлена на постаменте из розового гранита. Памятник был создан благодаря общим усилиям правительства Санкт-Петербурга, посольства Казахстана в России, а также акиматов Актюбинской и Атырауской областей.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед ВОВ она жила и училась в Ленинграде. В 1943 году окончила Центральную женскую снайперскую школу и стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). Она погибла в январе 1944 года в бою у деревни Казачиха Псковской области во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.

30 апреля стало известно, что на территории школы в микрорайфоне Покровский в Красноярске появится скульптура Героя Советского Союза Дмитрия Мартынова. Он был командиром роты 2-го отдельного полка морской пехоты во время Великой Отечественной войны. Особо отличился в боях на территории Югославии.

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