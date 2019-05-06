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МИД РФ продолжит поддержку инициатив общества по сохранению исторической памяти

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Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа
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Министерство иностранных дел России продолжит поддержку общественных акций, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Сергей Налобин.

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В ходе пресс-конференции, посвященной началу патриотической акции «Своих не бросаем», он назвал ярким примером народной дипломатии, когда неравнодушные люди организовывают и реализуют важные проекты. «Особенно позитивно это смотрится на фоне случаев осквернения памятников в целом ряде государств Восточной Европы», — цитирует дипломата ТАСС.

«Наши коллеги, которые работают в заграничных представительствах РФ, активно участвуют в поддержке такого рода проектов», — подчеркнул он. Дипломаты РФ отслеживают случаи осквернения памятников и жестко реагируют на эти факты. По словам Налобина, важно показать, что судьба памятников, установленных за рубежом, — пример озабоченности не только государственных ведомств, но и народа РФ.

Международная патриотическая акция «Своих не бросаем» инициирована Волгоградским региональным отделением Российского военно-исторического общества и военно-историческим музеем «Наследие». Она направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Накануне стало известно, что в столице Сирии Дамаске 9 мая впервые пройдет акция «Бессмертный полк», в которой примут участие российские соотечественники и граждане республики, в том числе студенты и школьники.

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