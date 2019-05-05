Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в Дамаске

В столице Сирии 9 мая впервые пройдет акция «Бессмертный полк», в которой примут участие российские соотечественники и граждане республики, в том числе студенты и школьники. Об этом «Известиям» рассказала глава сирийского центра «Русский мир» Светлана Родигина.

По ее словам, шествия памяти проводятся в Сирии уже два года подряд, но до этого на улицы с портретами своих предков, которые воевали во время Великой Отечественной войны, выходили жители Алеппо, а также Латакии и Тартуса, где расположены российские военные базы.

Кроме того, в честь Дня Победы при поддержке посольства России в Дамаске пройдет праздничный концерт. Как рассказала Родигина, мероприятие будет поставлено соотечественницами из женского клуба «Родник. Наследие» и сирийскими школьниками, которые принимали участие в международном конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика».

«Бессмертный полк» — это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году, но в течение нескольких лет приобрела популярность по всему миру. Ежегодно к ней присоединяются сотни и тысячи людей в странах бывшего СССР, в государствах Ближнего Востока, Европы, в США, Австралии и не только.

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Полк без границ: акция впервые пройдет в Дамаске