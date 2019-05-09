В музее Победы расскажут о «Подвиге армии»

В Музее Победы на Поклонной горе открылась постоянная выставка «Подвиг армии», которая рассказывает о ключевых этапах и сражениях Великой Отечественной войны.

С историей знакомят наглядно — инфографика, интерактивные карты и подвижные модели техники. Экспонаты — 400 раритетов: личные вещи и документы полководцев и героев войны.

«Подвиг армии» — часть масштабной реэкспозиции к 75-летию Великой Победы