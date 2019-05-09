Пушков ответил на слова Порошенко о «ряженых Бессмертных полках»

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова действующего украинского лидера Петра Порошенко о «ряженых Бессмертных полках».

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал Пушков в своем Twitter в четверг, 9 мая.

Сенатор обвинил президента Украины в цинизме и заявил, что Порошенко «бессилен» против «Бессмертного полка». Украинские граждане вынесли ему свой вердикт, заключил российский политик, намекая на поражение Порошенко в президентских выборах.

8 мая, выступая на акции «Первая минута мира» в Киеве, глава украинского государства заявил, что победа над нацизмом 74 года тому назад — это не повод «водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру». Порошенко подчеркнул, что Киев, в отличие от Москвы, не «приватизирует» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.

Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.