Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы. Об этом глава государства рассказал во время акции «Первая минута мира» в Киеве в среду, 8 мая.

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру», — передает слова украинского лидера телеканал «112 Украина».

По его словам, Киев, в отличие от Москвы, не собирается «приватизировать» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Порошенко отметил, что в последние годы Украина выработала собственный сценарий празднования Дня Победы, приближенный к общеевропейской традиции.

«Бессмертный полк» — это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения «Бессмертный полк». В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.

Акция «Первая минута мира», посвященная окончанию Второй мировой войны, впервые прошла на Украине 8 мая 2014 года. Участники возлагают цветы к мемориалам и памятникам погибших во время войны, проходит минута молчания.