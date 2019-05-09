Связной для партизан: война глазами десятилетнего ребенка

По данным историков, во время Великой Отечественной войны в составе советских воинских частей и партизанских отрядов воевали более 300 тыс. детей. Одним из них был Аркадий Никоноров. Когда в июне 1941 года немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР, ему было всего 10 лет. Попав в партизанский отряд, мальчишка стал связным и не раз рисковал жизнью ради победы. Выжив в суровых условиях войны, маленький герой дослужился до полковника и даже защитил диссертацию, посвященную маршалу Жукову.

Родился Аркадий Никоноров в Брянской области в многодетной семье, которая часто переезжала по стране — отец мальчика служил в органах госбезопасности.

— У папы был сводный брат Иван, он работал директором совхоза. Перед войной его наградили орденом за успехи в труде. Орденом отметили и вверенное ему хозяйство. Но, как это часто бывало, на директора-орденоносца написали донос и вскоре расстреляли, — рассказал «Известиям» Аркадий Васильевич. — После трагедии с братом, пусть и сводным, мой отец уже не имел возможности продолжать работать в органах. Мы вернулись на малую родину, в Навлинский район Брянской области, где папа устроился счетоводом в лесничество.

После начала войны отца призвали на фронт — он служил политруком в минометной роте.

Фото: из личного архива Аркадия Никонорова Аркадий Никоноров. 1939 год

— Когда советские войска отступали, в нашем доме на Брянщине поселился командир одной из воинских частей, — продолжает Аркадий Васильевич. — Он знал, что отец был чекистом, а теперь воюет комиссаром. Командир говорил матери, что надо эвакуироваться вместе с его подразделением: вдруг придут немцы и в деревне кто-то скажет, что ее муж был чекистом, — расстреляют сразу. Но бабушка не хотела бросать родной дом в Алтухове, а мама опасалась с тремя детьми ехать неизвестно куда.

Так Никоноровы остались на оккупированной территории.

Еще до появления в округе партизан 10-летний Аркадий вместе со знакомым стариком из своей деревни ходил в ближайший лес хоронить советских воинов. Копать было тяжело, но, по его словам, похоронили они около 70 погибших бойцов Красной армии.

С санками за оружием

А потом пришли партизаны. Однажды в центре деревни появился военный в белом полушубке, перепоясанный портупеей и в шапке с красной звездой. Сказал, что он — представитель советского командования, создает партизанский отряд, и приказал собраться всем военнообязанным.

— В Алтухове построилось человек 150, даже с оружием. Полное подразделение, — вспоминает Аркадий Васильевич. — Оказывается, в селе прятались солдаты и офицеры, попавшие в окружение. Фронт ушел далеко вперед, но они затаились и ждали партизан. Немцев в селе не было, а полицаи были. Пили они не просыхая. Так, пьяными, по приказу командира партизан, их и расстреляли.

С появлением партизанского отряда нашлось дело и для деревенских мальчишек, среди которых был Аркадий. Им было поручено собирать оружие и боеприпасы — и того, и другого немало оставалось в брянских лесах, где недавно шли тяжелые бои.

— Мы брали санки, деревянные лопатки, железными копать опасно было, и шли в лес, — вспоминает Аркадий Васильевич. — Там, где находили минометы, попадались также и неиспользованные снаряды, мы их на саночках отвозили и сдавали командиру.

Никоноров_1 Партизанский отряд «Смерть немецким оккупантам». Во втором ряду второй слева — Аркадий Никоноров. 1942 год Фото: из личного архива Аркадия Никонорова

Отряд действовал настолько активно, что немцы в Алтухово соваться опасались. Но когда гитлеровцев погнали на Запад, в округе появилась дивизия карателей — с танками и даже бронепоездом. Деревни вблизи железных дорог каратели сжигали дотла. Населению пришлось уйти в лес.

— Семьи партизан жили отдельно, своим лагерем, а партизаны — своим, километрах в 10–15. Связным между этими лагерями был я, — рассказывает Аркадий Васильевич. — У нас старичок был, у него лошадь имелась, и я ее гонял на выпас. Дед всегда клал что-то под седло, я не знал что именно, но когда я приезжал в отряд, лошадь сразу окружали партизаны.

Так продолжалось до ноября 1942-го, пока селение не окружили немцы с полицаями и всех жителей не отправили в концлагерь — включая мать, брата и сестру Аркадия.

— У меня была винтовка, но старик, который снаряжал меня в отряд, сказал: «Не трогай, скажем, что мы мирные жители», — вспоминает историю своего пленения бывший партизан.

Свобода за кольцо

Каждый день в 11 утра прилетал немецкий самолет и бросал на концлагерь одну бомбу.

— Она летит — сначала маленькая, потом всё ближе-ближе... Начинаешь шарахаться, потом взрыв, и человек десять раненых, несколько убитых. Их закапывали прямо в этой воронке. Как самолет начинает тарахтеть, так все к смерти готовились, — рассказывает Аркадий Васильевич.

По его словам, в лагере находились несколько цыганских семей. Одна из цыганок играла на скрипке, и их выпускали на «концерты» для полицаев и немцев. По пути обратно они собирали милостыню, продукты. Маленького партизана мазали сажей, и он тоже ходил в окрестностях лагеря, плясал и собирал еду для своей семьи.

Однажды знакомая бабушки узнала его и за золотое кольцо выкупила семью Аркадия из лагеря. Поселились они в маленькой избушке. Но надолго не задержались: отступавшие немцы прикрывались местными жителями от бомбежек как живым щитом.

Фото: из личного архива Аркадия Никонорова Аркадий Никоноров

Никоноровы решили бежать. Ночью спрятались в яме, утром колонна ушла, а Аркадий с матерью, сестрой и братом выбрались и увидели идущих в поле советских автоматчиков.

— Так для меня, партизанского связника, закончилась война, — завершает свой рассказ Аркадий Васильевич.

В 1946-м был демобилизован его отец, успевший повоевать под Сталинградом, Курском и дошедший до Румынии. Аркадий Никоноров окончил военное училище, стал политработником и дослужился до полковника. Защитил докторскую диссертацию, посвященную деятельности маршала Георгия Жукова. А недавно издал книгу «Маленькие герои большой войны», в которой собрал документальные истории юных героев, сыновей и дочерей полков и партизанских отрядов.